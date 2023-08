80enne muore sul litorale di Latina, inutili i soccorsi

Il dramma, questa mattina, sul litorale di Latina. A venire a mancare è stato un uomo di 80 anni di Guidonia che, secondo le prime informazioni, si trovava in zona con la famiglia per trascorrere le vacanze.

Ad accorgersi del fatto che l’uomo fosse privo di sensi, in acqua, sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato prima gli assistenti bagnanti e poi la macchina dei soccorsi. In spiaggia è atterrata anche l’eliambulanza ma purtroppo, per lui, non c’è stato nulla da fare.





Si sospetta che il malore che l’ha colto possa essere stato un infarto: a quanto pare l’uomo in passato aveva sofferto problemi di cuore.