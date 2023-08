25 anni del gemellaggio Fondi-Dachau: torna la Festa della Birra

A distanza di 10 giorni dalla Festa della Birra di Dachau, quest’anno organizzata in grande stile per celebrare i 25 anni del gemellaggio, il tradizionale appuntamento estivo torna anche a Fondi, dal 25 al 30 agosto, in Piazzale delle Regioni. Stinco di maiale, bretzel, specialità bavaresi, musica divertimento e tanti calici traboccanti saranno i grandi protagonisti dell’appuntamento.

A dare il via ai brindisi e alle danze sarà un corteo folkloristico, in partenza alle 18:00 del 25 agosto in Piazza Unità d’Italia. Ospiti d’onore della manifestazione più attesa del cartellone estivo “Fondi sotto le stelle” saranno gli amici tedeschi che la settimana di Ferragosto hanno accolto con calore e grandi festeggiamenti la delegazione italiana guidata dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.





«La Festa della Birra è da sempre un momento molto atteso dalla popolazione e dai numerosi turisti che affollano in questi giorni il litorale – commenta il primo cittadino – dopo una lunga interruzione dovuta soprattutto alla pandemia l’evento torna in grande stile per celebrare i 25 anni del gemellaggio. Sarà una sei giorni di musica e divertimento ma anche di folklore e tradizioni che consentiranno a tutti i cittadini di vivere appieno le emozioni del gemellaggio e di un’amicizia profonda e sincera lunga ormai un quarto di secolo».

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il delegato al gemellaggio Silviano Addessi invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. Media partner della manifestazione Radio Show Italia 103.5.