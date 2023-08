Taranta di Ferragosto, notte magica a Terracina: boom di presenze

Sembra impossibile, eppure al Ferragosto terracinese è bastata la musica popolare per sconvolgere l’intero universo: sole, luce e calore nel buio di una notte magica, dal sapore meridionale, incredibilmente piena d’arte e di vita tra le straordinarie rovine archeologiche di piazza del Municipio.

Per questo 15 agosto 2023 l’associazione Pro Loco ha scelto nuove emozioni. Lo scorso anno le note della celebre Chicken Production questa volta i musicisti di “Terre in azione” Claudio Prima, Giuseppe Spedicato e Giovanni Martella, pronti a dipingere con passione ed energia magici istanti di festa. La serata d’estate più attesa dell’anno terracinese ha coinvolto cittadini e turisti, italiani e stranieri, adulti e bambini, perché la tradizione salentina fa battere il cuore di tutti, senza distinzioni, trascina la folla con note suggestive e prorompenti. Non un concerto danzante, ma un trionfo di gioia in cui ballare sotto le stelle del Sud Italia, insieme agli artisti dell’associazione Cotula – Danze popolari, ballerini impegnati nel mondo della tradizione, capaci di trasformare il pubblico, sulle note di Prima, Spedicato e Martella, in abile danzatore. La piazza gremita, ai piedi del Teatro Romano, ha indossato la sua veste più antica: luogo di tradizioni e condivisione, è divenuta scenario perfetto per la magia del Ferragosto.





L’associazione Pro Loco è tornata con un meraviglioso progetto: “Un’offerta turistica che possa abbracciare intere famiglie e garantire grandi eventi, destinati a lasciare un segno indelebile nella storia di questa città”, dicono dal sodalizio. “Quest’incredibile ‘Notte della Taranta’ profuma di nuove primavere e brilla di un sole che non conosce tramonti, ma sorge instancabile sul centro storico terracinese grazie ad un’associazione che crede fermamente nelle potenzialità di Terracina e vuole valorizzarne storia e radici per un futuro radioso”.

All’evento musicale, in collaborazione con l’associazione Terrakiné, hanno contribuito diverse realtà del centro storico.