Minturno, bagnanti soccorsi da un battello spazzamare

Salvataggio al largo di Marina di Minturno, nel giorno di Ferragosto. Due bagnanti in difficoltà sono stati soccorsi dagli operatori di un battello spazzamare, il Pellican Agorà della società Garbage Group, con a bordo il capitano Armando Bertone e Luca Cinelli.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 11 nel tratto di mare prospiciente i lidi Rosalba (chiuso dal gennaio 2023) e La Bussola, all’altezza di Monte d’Argento, mentre Bertone e Cinelli erano intenti a raccogliere un’enorme scia di schiuma. “All’improvviso sentiamo urlare e chiedere aiuto, c’erano un anziano e un giovane, quest’ultimo in preda a una crisi tachicardiaca e tenuto a galla dal primo”, spiega il conduttore del battello, originario di Casale di Carinola ma da anni residente a Formia. “Abbiamo mollato quello che stavamo facendo, tirato subito su l’attrezzatura e ci siamo avvicinati. I bagnanti si sono appesi alla barca per riprendere fiato, poi li abbiamo lentamente accompagnati un po’ più a riva, finché non hanno assicurato di essersi ripresi e continuato da soli, presi in carico da un bagnino”.