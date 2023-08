Cibo per i poveri a ruba: ladri al Banco Alimentare

Nella notte tra martedì e mercoledì i ladri hanno depredato la sede di Aprilia del Banco Alimentare del Lazio, trafugando una grande quantità di derrate destinate ai poveri.

“Siamo tristi, amareggiati e anche un po’ preoccupati”, il commento a caldo dell’organizzazione di volontariato. “Oltre ad aver messo a soqquadro il magazzino, causando diversi danni ai locali, hanno portato via derrate alimentari e il nostro furgoncino”.





Nel ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno dimostrando solidarietà e affetto, gli operatori lanciano un appello: “Se volete aiutarci scrivete a raccoltafondi@lazio.bancoalimentare.it o sosteneteci con una donazione con bonifico bancario a Banco Alimentare del Lazio ODV utilizzando il seguente IBAN: IT85S0503403207000000018218, inserendo la causale AGOSTO SOLIDALE”.

Non sono mancare le reazioni, anche da parte della politica. “Rubare cibo destinato a chi vive in povertà è un gesto vile – hanno commentato il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso – così come sottrarre il mezzo utilizzato per il recupero delle eccedenze delle derrate da destinare ai più bisognosi di Aprilia, come negli degli altri centri della nostra provincia ed in particolare nel capoluogo. Il furgone era stato riparato da poco, grazie a una donazione. Si tratta di un atto da condannare senza se e senza ma, in danno dei più fragili e di chi dà tanto per dedicarsi alle persone che vivono in condizioni di estremo svantaggio”.