Terracina, la presentazione dell’ultimo libro del leader Ugl Capone

Giovedì 17 agosto, alle 19, l’atrio del Comune di Terracina ospiterà la presentazione del volume “#Socialeconomy, mappa per il viaggio nel futuro“, libro del segretario generale dell’Ugl Francesco Paolo Capone, che arriva quattro anni dopo la pubblicazione di “#Populeconomy”. Nell’ultimo saggio l’autore riflette sul mondo dell’economia e del lavoro, in questa epoca post-pandemia.

Tempo e flessibilità, rappresentanza sociale e partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sindacato e rapporti internazionali, nuovi lavori, digitalizzazione e tutele sono temi che la politica e la società devono affrontare senza pregiudizi e con “ricette nuove”. Dalla #PopulEconomy, economia per il popolo e non per le élites, alla #SocialEconomy, un modello economico che non può che essere “sociale”, attento e a servizio dei bisogni delle fasce più fragili, teso a creare interconnessioni costanti e radicate tra persone.