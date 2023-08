Alle 11.30 del 15 agosto, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Pontinia a seguito segnalazioni giunte al 112 per un soccorso ad un cane in acqua.

Sul posto in una traversa della migliara 54, in aperta campagna, la squadra Vigili del Fuoco di Terracina constatava la presenza di un cane da caccia, in evidente difficoltà, in un canale.





Subito iniziavano le operazioni di recupero con un operatore del Soccorritore Acquatico che riusciva a recuperare l’animale, visibilmente impaurito e stremato, per portarlo in zona sicura. Successivamente raggiungeva il posto anche la proprietaria di “Rudy” che, anch’essa preoccupata, lo recuperava per poi riportarlo a casa.