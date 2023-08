FOTO – Ancora fiamme in zona Cucuruzzo

Fiamme in quel di Fondi nella giornata del 14 agosto. Ad essere presa di mira ancora l’area della contrada Cucuruzzo, già attenzionata da un rogo che aveva minacciato le abitazioni nelle scorse settimane.

Le fiamme hanno portato a numerosi interventi sia da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno provato a spegnere l’incendio anche con un elicottero, ma anche grazie all’intervento dei Falchi del Pronto Intervento.





Si sospetta che l’incendio possa avere origini dolose, con l’ipotesi di inneschi a orologeria. Un primo rogo, infatti, si era sviluppato intorno mezzogiorno ed era stato domato nel giro di poco tempo. Ma le fiamme hanno ripreso vigore verso le 14,30, portando ad un più importante impegno da parte degli uomini e dei mezzi antincendio. L’ultimo appello per le squadre d’emergenza è scattato circa un’ora più tardi quando il fuoco è tornato a farsi vivo in zona, in via Laghetto.