Gianluca Petrella e Pasquale Mirra per il finale del Jazzflirt festival

Ultima serata della diciannovesima edizione del Jazzflirt festival, proposta dall’Associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori nell’ambito della manifestazione “Caposele … che spettacolo”, sostenuta dal Comune di Formia e con il contributo della Regione Lazio.

Domenica 20 agosto chiusura con Gianluca Petrella (Trombone, effetti) Pasquale Mirra (Vibrafono, effetti).





Il duo formato da Gianluca Petrella, uno dei trombonisti più talentuosi al mondo, e Pasquale Mirra, uno dei vibrafonisti/percussionisti più interessanti della scena italiana e internazionale, è a dir poco molto speciale.

Atipico, eclettico e caratterizzato da un affiatato interplay, il duo esplora – secondo un continuo gioco di equilibri tra melodia, ritmo e armonia e con l’apporto dell’elettronica – i più disparati territori musicali dentro i quali potersi soffermare e insieme riprendere un nuovo percorso da seguire, lasciando che la musica possa determinarne il tragitto sfruttando totalmente sia la poliedricità timbrica che la dinamica degli strumenti acustici.

Da alcuni anni i due hanno messo in piedi questo progetto che accomuna la loro voglia di esplorare nuovi orizzonti, espressi in modo mirabile nel disco uscito pochi mesi fa, dal titolo “Correspondence”. che, come dichiarato dallo stesso Mirra “nasce dalla voglia di una ricerca verso tanti mondi sonori, per scoprire culture diverse e nuovi orizzonti attraverso la musica”.

La sintonia tra i due musicisti lo permette.

Il concerto sarà preceduto dall’esibizione dei BREW 4et, Gianluca Manfredonia (vibrafono), Giuseppe Giroffi (sax), Luca Varavallo (contrabbasso) ed Alessandro Perrone (batteria), quartetto che sta orientandosi sempre più verso la creazione di una confusione sonora in cui la tradizione e la contemporaneità si mescolano vivacemente, abbracciando una cultura musicale ad ampio spettro che non smette mai di essere in contatto con l’essenza e la natura del suono.

Info e biglietti:

I biglietti sono disponibili presso:

𝐈𝐀𝐓 – 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 (𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐫𝐮𝐯𝐢𝐨 𝐧.𝟏𝟗𝟔)

𝐁𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚

La prevendita cartacea non avrà costi aggiuntivi.

I biglietti possono essere acquistati anche on line fino a tre giorni prima dell’evento,

Circuiti di biglietteria e vendita on line:

https://www.ticketone.it/eventseries/festival-jazzflirt-3431744/

In caso di pioggia, gli spettacoli sin terranno presso il Piccolo Teatro Iqbal Masiq in via Vitruvio a Formia.

seguici su facebook: https://www.facebook.com/Jazzflirt/

seguici su instagram: https://instagram.com/jazzflirt?igshid=MzRIODBiNFIZA==

e-mail:info@jazzflirt.net