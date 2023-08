La Perla del Tirreno in un click sul cellulare: è online l’app di Sperlonga Turismo

Un vero è proprio “assistente”, un “compagno di viaggio” per il turista che visita Sperlonga: si propone così al turista e all’operatore del settore la nuova app di Sperlonga Turismo, online in questi giorni e disponibile per essere scaricata ed utilizzata sia in ambito iOS che Android.

“Finalmente vede la luce un progetto su cui lavoriamo da tempo e che si pone definitivamente all’interno dell’uso quotidiano di visitatori ed operatori turistici, che oggi anno un mezzo al passo con i tempi per il contatto diretto con chi viene a Sperlonga.” Ha dichiarato con orgoglio il presidente di Sperlonga Turismo, Leone Armando la Rocca.

L’app di Sperlonga Turismo, in progettazione da quasi un anno e presentata in anteprima all’assemblea generale del Consorzio nello scorso mese di febbraio, rappresenta un’ottima occasione per convogliare tutte le informazioni riguardo Sperlonga, a partire dalle nozioni di pubblica utilità (orario e modalità conferimento rifiuti, mezzi di trasporto, ecc.) fino alle attività ricettive, che potranno aggiornare in tempo reale tutto ciò che riguarda l’offerta al pubblico da parte della propria azienda.





L’app di Sperlonga Turismo, sviluppata per conto del Consorzio da klodbersa.it, può essere utilizzata sia in modalità passiva (previa registrazione da parte dell’utente) che in modalità attiva consultando i vari contenuti proposti o navigando la città attraverso le mappa interattiva. Senza registrarsi, dall’app di Sperlonga turismo l’utente può:

Selezionare il contenuto desiderato

Interrogare il motore di ricerca testuale

Selezionare sulla mappa le icone descrittive.

L’utente non registrato potrà ad esempio leggere la storia di un monumento, oppure consultare gli orari dei bus da e per Sperlonga, vedere le webcam live oppure cliccare sul collegamento veloce per l’acquisto online del ticket parcheggio.

Numerosi invece i vantaggi per l’utente che si registra con un proprio account sull’app di Sperlonga Turismo. Con la registrazione infatti si può, in sintesi:

Aggiungere un contenuto o un’attività commerciale alla propria lista dei preferiti.

Lasciare feedback e valutazioni con punteggio da 1 a 5 riguardo un punti d’interesse o un’attività commerciale.

Attivare il servizio di visita guidata interattiva.

Ricevere notifiche su servizi di conferimento rifiuti op attività di interesse nelle vicinanze.

Le attività ed i soci di Sperlonga Turismo avranno a disposizione uno strumento snello e potente per gestire le informazioni verso il turista. Ogni attività infatti potrà inserire nella propria scheda le foto, la descrizione dell’esercizio, il link al sito web, l’indirizzo sulla Google map, ecc.

La app di Sperlonga Turismo tuttavia non sarà statica, anzi. L’attività di aggiornamento sarà continua, per garantire all’utente e al turista la migliore esperienza possibile da punto di vista informativo e pratico riguardo Sperlonga.