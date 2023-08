Il settore dei veicoli commerciali è in costante evoluzione e i professionisti del settore sanno bene che un veicolo efficiente e affidabile è fondamentale per il successo dell’attività. Negli ultimi tempi, si è verificato un aumento delle richieste per i furgoni usati, a causa di una serie di fattori che stanno influenzando il mercato dei veicoli commerciali.

Molti professionisti si sono trovati ad adattare inoltre le loro attività al cambiamento delle abitudini dei consumatori, che oggi sono abituati ad acquistare sempre più merci online. Questo radicale cambiamento delle abitudini, verificatosi negli ultimi anni, ha portato ad un notevole incremento nella richiesta di furgoni usati, molto spesso indispensabili anche per i tanti corrieri presenti sul territorio nazionale. Tutto ciò si è tradotto in un costante aumento dell’acquisto di veicoli commerciali usati, che possono essere facilmente individuati grazie al web.





Come individuare un buon furgone usato

I furgoni usati si possono acquistare direttamente online presso i portal di concessionarie autorizzate come, per esempio, Strappini, realtà di riferimento nella vendita di veicoli commerciali e auto di migliori marchi disponibili sul mercato.

Ogni persona interessata, per trovare il furgone usato giusto per le sue esigenze, dovrebbe procedere con un’attenta valutazione delle alternative presenti. In ogni caso, affidarsi ad una concessionaria offre diversi vantaggi importanti, come ad esempio la possibilità di usufruire dei finanziamenti con pagamento rateizzato, un prezzo in linea con l’andamento del mercato, l’assistenza pre e post vendita e la possibilità di avere una maggiore sicurezza in merito alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte sul veicolo.

Per chi sta valutando la possibilità di procedere con l’acquisto di un furgone usato è utile valutare alcuni aspetti, come ad esempio:

Manutenzione del veicolo;

Chilometraggio;

Data di immatricolazione;

Storia del veicolo;

Optional e funzionalità.

Solitamente, quando un furgone viene acquistato in una concessionaria, tutti questi fattori vengono soppesati, in modo da assicurare che il prezzo del veicolo sia correlato al suo reale valore di mercato. In generale quindi, una buona opzione per trovare un furgone usato adatto alle caratteristiche di chi lo ricerca, consiste nel rivolgersi a un concessionario specializzato in veicoli commerciali usati, in modo da poter beneficiare anche di un pagamento sicuro.

Caratteristiche di un buon furgone usato

Un furgone usato può essere definito in buono stato prendendo in considerazione il suo rapporto tra qualità e prezzo. Ovviamente infatti tutti i modelli dovrebbero essere presi in esame in base al budget di cui si dispone. Uno dei fattori più importanti da considerare quando una persona acquista un furgone usato è il chilometraggio. Questo non dovrebbe essere necessariamente basso ma deve risultare ragionevole in base alla sua età. Sicuramente individuare dei modelli che hanno percorso pochi chilometri, in rapporto agli anni di vita, permette generalmente di beneficiare di una minore usura di tutti i componenti.

E’ poi utile chiedere al venditore la documentazione completa delle riparazioni e la manutenzione eseguita sul veicolo nel corso del tempo. Quando questi interventi sono stati effettuati e sono certificati, il veicolo tende a conservare un maggior valore nel corso del tempo e presenta le caratteristiche di un furgone che è stato ben tenuto. Vanno poi valutate sicuramente le condizioni generali.

Inoltre è importante valutare la capacità di carico di un furgone, in modo che risulti adatta alle esigenze dell’utente e infine è utile prendere in analisi anche il comfort e gli accessori. In alcuni casi questi optional possono fare la differenza nella scelta di un furgone usato. Oggi tra i comfort più ricercati vi sono sicuramente l’aria condizionata, il sistema audio con Bluetooth, la chiusura centralizzata e i sensori di parcheggio (particolarmente utili soprattutto per i furgoni molto grandi e capienti). In conclusione oggi è evidente che il mercato dei furgoni usati è in grande espansione e che permette di trovare dei veicoli ancora molto utili e in ottimo stato.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay