Come funzionano le campagne Google Ads

Scopri tutto sulla gestione campagne Google AdWords.

Se sei un imprenditore e hai un’attività o studio professionale, avrai sicuramente sentito parlare di Google Ads, e ti sarà capitato di approcciarti almeno una volta alla gestione campagne Google Ads.





Si tratta di uno strumento di marketing molto utile per ogni azienda: attraverso Google Adwords è possibile aumentare la visibilità del brand, le visite al sito web, i contatti e le vendite, e raggiungere così gli obiettivi aziendali,

In questo articolo riceverai tutte le informazioni utili su cos’è Google Ads, come funziona una corretta gestione campagne Google Ads, e come ottimizzarle.

Google Ads cos’è e perché è fondamentale per il tuo business

Google Ads (o Google Adwords) è uno strumento messo a disposizione da Google per pianificare campagne pubblicitarie su Google e sui suoi siti partner, come ad esempio campagne di annunci sulla rete di ricerca.

Le gestione Google Ads ti serve quindi per raggiungere gli utenti che cercano esattamente i tuoi prodotti o servizi.

Google Ads è una piattaforma pubblicitaria pay-per-click (PPC), per cui paghi per ogni click degli utenti sui tuoi annunci.

Le campagne Google possono essere create anche attraverso la Rete Display, che permette di collocare gli “annunci display” o “banner pubblicitari” su siti Web visitati dal tuo target.

È quindi fondamentale una corretta gestione campagna Adwords, in quanto non impostare nel modo giusto le campagne, significa spendere soldi inutilmente, senza raggiungere risultati. Pensa se i tuoi annunci Google venissero mostrati al pubblico sbagliato, che non è interessato ai tuoi servizi, oppure se le persone cliccano per sola curiosità o per sbaglio: spenderesti un sacco di soldi senza convertire nessun nuovo cliente!

Per questo è necessaria una gestione Google Adwords che, con le giuste keywords, raggiunga i tuoi veri potenziali clienti.

Ora ti spiegherò in modo semplice e chiaro come funziona la gestione campagne Google.

Tutto sulla gestione campagne Google Ads e Pay per Click

La gestione Adwords richiede esperienza e competenze nella gestione campagne Google.

Google Ads funziona infatti come un’asta: ogni volta che un utente digita una query di ricerca su Google, parte un’asta automatica che in pochi millesimi di secondo, in base a diversi fattori, stabilisce quali annunci pubblicare e in quale posizione.

Quindi tu stabilisci il budget massimo che sei disposto a spendere per un click, ma non è sempre l’offerta più alta che vince: Google unisce il fattore del budget con un fattore di qualità e pertinenza, per garantire all’utente una migliore esperienza su Google.

Questo punteggio di qualità che Google assegna al tuo annuncio, dipende dalla pertinenza delle tue parole chiave rispetto ai tuoi annunci, dall’esperienza utente sulla tua pagina di destinazione, ed anche dalla percentuale di clic prevista.

Il funzionamento di Google Ads, e il successo delle tue campagne, dipendono quindi da molti fattori che occorre combinare insieme nella maniera migliore e più ottimizzata, in modo da ottenere il massimo con la minima spesa: per questo la gestione campagne Google Ads richiede molta attenzione, esperienza e preparazione.

Ad esempio, è molto importante inserire le parole chiave giuste all’interno dei tuoi annunci: una ottimale gestione Google Ads prevede quindi la creazione di annunci Google con le keywords corrette, in modo che la tua azienda possa essere trovata subito da chi cerca i prodotti e servizi che offri.

La gestione campagna Google Adwords è complessa, tiene conto di molti fattori. e richiede una profonda conoscenza delle regole e dei meccanismi di Google: per questo nella maggior parte dei casi gli imprenditori o i professionisti come te si rivolgono ad un consulente certificato Google Ads, che sappia così ottimizzare la gestione campagne Adwords e farti spendere il meno possibile con il maggior risultato.

Gestire in autonomia Google Ads può essere molto rischioso per questi motivi:

per effettuare la gestione campagne Google in autonomia, porti via tempo alla tua azienda e al tuo business, o addirittura porti via tempo ai tuoi hobby e alla tua famiglia, mettendoti la sera o nei week end a cercare di creare campagne Google, che magari non raggiungono i risultati sperati, in quanto non sei un esperto.

in autonomia, porti via tempo alla tua azienda e al tuo business, o addirittura porti via tempo ai tuoi hobby e alla tua famiglia, mettendoti la sera o nei week end a cercare di creare campagne Google, che magari non raggiungono i risultati sperati, in quanto non sei un esperto. la gestione Google Ads fatta da te, può farti sprecare anche molti soldi inutilmente, creando campagne non ottimizzate o che addirittura non portano a nessuna vendita, perché magari visualizzate dal pubblico sbagliato

fatta da te, può farti sprecare anche molti soldi inutilmente, creando campagne non ottimizzate o che addirittura non portano a nessuna vendita, perché magari visualizzate dal pubblico sbagliato se non si è esperti, la gestione Adwords richiede una fase di studio per poi procedere per tentativi: mentre tu fai questi tentativi, perdi tempo e soldi (in alcuni casi, davvero tanti), e intanto la concorrenza ti supera.

Nel prossimo paragrafo ti spiegherò come ottimizzare le campagne Google Ads, e come raggiungere i risultati in modo veloce.

Come ottimizzare le campagne Google Ads per non sprecare tempo e soldi

Abbiamo visto che le campagne Google Ads sono un ottimo strumento di vendita per te, ma solo se sono create, gestite ed ottimizzate nel modo giusto.

Una corretta gestione campagne AdWords, ti permette infatti di posizionare i tuoi annunci per le parole chiave scelte proprio nelle prime posizioni su Google, ottenendo così tanti visitatori interessati ai tuoi prodotti o servizi.

Tutto molto bello…ma come ottimizzare le campagne Google Ads in modo da avere risultati concreti e veloci, superando la concorrenza?

Ottimizzare le tue campagne Google Ads ti permette di ottenere migliori risultati dal web, e in particolare:

ricevere contatti e chiamate di utenti in target

ottenere risultati velocemente senza spendere troppo

apparire su Google e in altri siti quando gli utenti cercano i tuoi prodotti o servizi

Ecco quali sono gli elementi da ottimizzare per una corretta gestione campagne Google Ads che consenta di aumentare le conversioni e ridurre i costi e migliorare il rendimento.

Parole Chiave: è l’elenco delle parole per le quali l tuo annuncio appare nelle ricerche

Target Geografico: la zona geografica dove appaiono i tuoi annunci

Budget: è l’importo che vuoi investire e si indica come budget giornaliero massimo

CPC: costo per click, è il costo medio che paghi per ogni click/visita

Annunci: è l’annuncio che appare su Google, che può essere di testo sulla ricerca Google, o con grafica, per le campagne Display

Gruppi di annuncio: diversi gruppi di annuncio da individuare all’interno della campagna, raggruppando le keywords affini tra loro

Impostare nel modo giusto gli elementi indicati sopra, ti permette di ottimizzare le campagne e di avere quindi una giusta gestione Google Ads che ti porta risultati concreti in poco tempo.

Per fare questo occorrono abilità, esperienza e competenze, per cui la gestione campagne Google in autonomia può essere rischiosa e dispendiosa, facendoti sprecare il budget senza ottenere risultati soddisfacenti.

Creare campagne Google efficaci, che garantiscano un buon ritorno sull’investimento, non è una cosa che si possa improvvisare. Fortunatamente per te, ci sono consulenti esperti nella gestione campagne Google Ads, che si occupano della gestione Google Adwords in modo ottimale.

Se vuoi farti pubblicità su Google in modo rapido e senza sprecare soldi, affidati a un consulente come me e scopri come ottimizzare la gestione campagne Google Ads.