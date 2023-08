L’incredibile vicenda nella caserma dei Carabinieri a Terracina dove un giovane di 22 anni di origine tunisina, una volta condotto in caserma per regolari controlli se la sarebbe presa direttamente con i Militari.

Ad avere la peggio un Carabiniere che, colpito al volto ha riscontrato la frattura del setto nasale.





Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118. Per il Carabiniere ferito 30 giorni di prognosi. Per il giovane tunisino è stato disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.