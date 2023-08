Cosa fare quando scoppia una gomma, e in che modo farsi assistere

L’esperienza di avere una gomma che scoppia mentre si è in movimento è senza dubbio traumatica. Non solo è inaspettato, ma può anche causare pericoli gravi se non si gestisce questo problema correttamente.

La conoscenza di cosa fare in tale situazione può letteralmente fare la differenza tra la sicurezza e un potenziale incidente. Ecco una guida su come reagire correttamente allo scoppio di una gomma e sull’importanza di chiamare il soccorso stradale. Ad esempio, se dovesse scoppiare la gomma sulle strade del Lazio, potresti dover contattare il prima possibile un Carroattrezzi Aprilia, ma vediamo più nel dettaglio come comportarsi in questa situazione.





Cosa fare quando scoppia la gomma di un’automobile mentre si è in corsa

Quando scoppia la gomma di un’automobile mentre si sta percorrendo una strada, una prima reazione potrebbe essere quella di entrare in panico, ma è essenziale rimanere calmi.

Una reazione troppo brusca, come una frenata improvvisa o una sterzata violenta, potrebbe causare la perdita di controllo del proprio veicolo.

Anche se la gomma scoppiata può causare una deviazione, è fondamentale cercare di mantenere il veicolo il più dritto possibile, reggendo saldamente il volante, senza fare movimenti bruschi che possano farlo oscillare e causare incidenti con altri veicoli in corsa.

In genere quando scoppia la gomma la prima cosa che viene in mente è di frenare bruscamente. Nulla di più sbagliato! Bisogna, invece, rilasciare lentamente l’acceleratore e lasciare che la velocità diminuisca gradualmente riuscendo così a portare l’auto anche il più possibile al lato della strada.

Bisogna cercare di spostarsi sulla corsia d’emergenza o in un’area sicura lontano dal traffico.

Infine, una volta fermati in un luogo sicuro, si potranno accendere le luci di emergenza per avvertire gli altri automobilisti dell’accaduto, bisogna anche mettere il triangolo a una distanza corretta per riuscire a far rallentare il traffico in corso.

Chiamare il soccorso stradale

Dopo aver assicurato la sicurezza immediata, è il momento di pensare a come procedere. Anche se alcune persone possono essere in grado di cambiare una gomma da sole, non tutti hanno l’equipaggiamento o le competenze necessarie.

Inoltre, se lo scoppio ha causato danni al veicolo o se ci si trova in una strada trafficata o in condizioni pericolose, è sicuramente il momento di chiamare il soccorso stradale.

Devi chiamare sempre il soccorso stradale sulla base della zona in cui ti trovi, ad esempio puoi inviare una richiesta di soccorso a carroattrezzi che operano a Latina oppure a Roma se ci si trova nelle vicinanze di quelle zone.

L’importanza del soccorso stradale

Perché contattare il soccorso stradale? Il primo motivo per cui si deve richiedere il soccorso stradale è che con il carroattrezzi potrai liberare nell’immediato la strada e la corsia di marcia. Inoltre, avrai la possibilità di portare l’auto velocemente ad un meccanico per le riparazioni o per cambiare la gomma, se il veicolo non ha subito danneggiamenti.

Chiamare il soccorso stradale permette di affidare la gestione di tali situazioni a professionisti del settore che hanno l’attrezzatura necessaria per svolgere tutte le operazioni in totale sicurezza.

Inoltre, bisogna considerare che dopo lo scoppio di una gomma se si sono rovinati gli assi o altri componenti, non sarà facile cambiare una gomma e un errore potrebbe causare ulteriori danni al veicolo o, peggio, potrebbe mettere in pericolo la vostra sicurezza una volta tornati sulla strada.

Per agevolare il lavoro dei soccorritori si deve fornire sempre una descrizione dettagliata della vostra posizione. Usate i punti di riferimento, i segnali stradali o le uscite autostradali per aiutare i soccorritori a trovarvi rapidamente.

Spiegate chiaramente la situazione, in modo che il soccorso stradale possa portare con sé gli strumenti o le parti necessarie.

Quando i soccorritori arrivano, assicuratevi di dare loro spazio per lavorare. Se avete lasciato il veicolo, tenetevi a una distanza di sicurezza.

In conclusione, lo scoppio di una gomma è una situazione che nessuno vuole affrontare. Tuttavia, con la giusta preparazione e conoscenza, può essere gestito in modo sicuro. Non sottovalutate mai l’importanza di chiamare il soccorso stradale.

Foto di Piotr Zajda da Pixabay