Appuntamento con il teatro dialettale a Lenola

Questa sera a Lenola va in scena la commedia in dialetto locale scritta e diretta da Orlando De Filippis con la Compagnia Teatrale “delle Zappe e delle Zeppe”. Il titolo della rappresentazione è: “Al Bon Ritròvu: S’ magna , s’ bev’ i s’ paja a Natal”. L’evento è in programma per il 10 agosto presso il Teatro Comunale “Marino De Filippis” Lenola, ore 21.00.

Esattamente dopo 4 anni, e lo stop a causa della pandeimia ritorna il teatro popolare anche a Lenola. Si tratta della quarta commedia firmata da Orlando De Filippis e la compagnia “delle Zappe e delle Zeppe”. La narrazione è incentrata nel periodo storico degli anni ’80 del secolo scorso. Si svolge all’interno di una trattoria dove la fanno da padrone il gioco, il bere e le discussioni sulla politica, lo sport e lavoro.





Lo spettacolo è stato già presentato ad inizio giugno presso il Centro Studi “Renato Ingrao” con il sold out in entrambe le serate. Il tutto esaurito è stato registrato anche a Pastena. Ingresso libero e grande attesa di pubblico per questa sera.