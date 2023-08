“Anargiri 2”, scattano altri due arresti e una denuncia

Nella mattinata di ieri, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Formia, con

l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, hanno tratto in arresto 17 persone

per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio nonché di porto di armi comuni da sparo illegalmente detenute, in ottemperanza ad un provvedimento cautelare personale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, su richiesta della locale

Procura della Repubblica.

Nell’ambito della medesima attività, le numerose perquisizioni effettuate all’alba

hanno altresì consentito di rinvenire presso l’abitazione di due indagati, padre e figlio

di SS Cosma e Damiano, gr. 703,34 di hashish (suddivisi in nr. 7 panetti), opportunamente occultati all’interno del vano motore di un’autovettura (ed in

particolare all’interno della coppa dell’olio, sotto le bielle), la somma di euro 950 ed

un bilancino di precisione. Le due persone, legate parentalmente essendo l’uno il padre

dell’altro (rispettivamente B.I. cl. 1967 e B.R. cl. 1998), sono state arrestate in

flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e per questo associate al carcere di Cassino.





Al contempo, è stato denunciato a p.l. un 36enne di Santi Cosma e Damiano (B.F. cl.

1987) per essere stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 26 e 15 cm. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’A.G.