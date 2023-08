Quanto costa un climatizzatore?

Un climatizzatore è uno strumento che, negli ultimi anni, purtroppo o per fortuna, è diventato sempre più diffuso all’interno di ogni abitazione, per contrastare le alte temperature e per offrire refrigerio durante i mesi estivi. Tutto ciò che precede l’installazione e l’utilizzo di un condizionatore è determinato, naturalmente, da un insieme di interrogativi da parte di chi dovrà acquistarne uno, soprattutto a proposito dei costi da sostenere e delle specifiche caratteristiche che dovranno essere oggetto di scelta. Per fortuna, Internet e le piattaforme online vengono in soccorso di qualsiasi tipologia di ricerca. Quanto al costo da sostenere per un climatizzatore, invece, ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della propria scelta.

Caratteristiche del condizionatore

Per comprendere quale sia il costo di un climatizzatore, naturalmente, bisogna partire dalla scelta delle caratteristiche che si vogliono ottenere all’interno della propria casa. Gli esperti consigliano sempre di acquistare un climatizzatore che possa essere utile non soltanto per una stanza ma anche per altri ambienti, se collegati, nel caso in cui il condizionatore sia piuttosto potente in quanto a getto d’aria e capacità di rinfrescare l’ambiente. Installare un condizionatore all’interno di ogni stanza, a meno che non si tratti di stanze incredibilmente importanti per dimensioni, potrebbe non essere così tanto vantaggioso.





Alcune delle caratteristiche che possono essere scelte, sulla base dell’installazione di un condizionatore, portano alla selezione di alcune caratteristiche, che riguardano, ad esempio, condizionatori split, condizionatori multi split, condizionatori senza uscita esterna o condizionatori mobili. Chiaramente, le differenze riguardano soprattutto la tipologia di spazio occupato all’interno di una casa o di una stanza e l’eventuale collegamento con unità esterne e che dovranno smaltire la quantità di liquido utilizzata per la diffusione di aria fredda all’interno di una stanza. Maggiore è la tipologia di funzioni che si scelgono per il proprio condizionatore, tanto più alto sarà il prezzo da sostenere, con un condizionatore split che può avere un costo massimo di 2000 euro, mentre un multi split può costarne anche 2800. Diversamente, invece, un condizionatore mobile (molto diffuso in diverse abitazioni) può avere anche il costo di 400/500 euro.

Classe energetica

Un ulteriore elemento in grado di determinare il costo complessivo da sostenere per l’acquisto di un climatizzatore riguarda, naturalmente, la classe energetica. È evidente che maggiore sia la classe energetica, più alto dovrà essere il prezzo da sostenere per acquistare uno strumento di questo genere, dal momento che una maggiore classe energetica richiede anche uno sforzo maggiore in termini di costruzione e di potenziamento del climatizzatore. Generalmente, per ogni scalo di classe energetica si potrà sostenere fino a qualche centinaio di euro in più, ma si tratta di denaro sicuramente ben investito in ottica Risparmio Energetico: si deve considerare che la spesa iniziale sarà recuperata in termini di corrente elettrica, dal momento che è una classe energetica maggiore permette sicuramente di risparmiare in quanto a costi successivi.

Foto di Mustafa shehadeh da Pixabay

Costo dell’installazione di un climatizzatore

Ultima tipologia di costo da sostenere per quanto riguarda un climatizzatore riguarda, naturalmente, l’installazione di quest’ultimo. Un climatizzatore, dopo essere stato acquistato, dovrà essere anche introdotto all’interno della propria casa, spesso in alcuni punti specifici tali da generare un collegamento con l’unità esterna. Ovviamente, non si tratta di un’attività che potrà essere svolta autonomamente, dal momento che si tratta di movimenti e azioni proprie di un professionista. In quest’ultimo caso, ovviamente, non si può offrire una panoramica relativa al costo da sostenere per l’installazione di un climatizzatore, dal momento che quest’ultimo dipenderà ovviamente dalla persona addetta ad installarne uno.