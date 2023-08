“Il cadavere dimenticato”, nuovo appuntamento con la rassegna Circe racconta

Mercoledì 9 agosto a San Felice Circeo, in piazza Luigi Lanzuisi, nuovo appuntamento della rassegna “Circe racconta”, con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, Pro Loco di San Felice Circeo e la collaborazione del blog “Diari di Palude”.

In programma mercoledì sera c’è la presentazione de “Il Cadavere dimenticato” il libro edito da “All Around” firmato Luca Albanese. “Diari di Palude” torna al Circeo con un libro all’insegna del mistero. Quale storia nasconde l’Hotel Angst? Da questo interrogativo parte la narrazione del romanzo di Luca Albanese, una trama intricata in cui nulla è scontato, un lavoro che nasce nell’ambito di una importante “officina culturale” e cioè il “Collettivo Creativo Latina”. Di cosa si tratta? Negli ultimi mesi del 1898, Cesare, all’epoca garzone di cucina dell’Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell’albergo. Insieme a lui c’è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà, dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a una donna, Angela, assassinata anni prima. Nessuno finirà in galera per l’omicidio di Angela ed è per questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti. L’appuntamento è alle 20 nel cuore del centro storico raggiungibile comodamente anche con bus navetta. I mezzi, disponibili ogni 15 minuti transitano fino a tarda notte. Fermata consigliata quella da via Roma a Piazzale San Francesco.