Gaeta, nido d’infanzia comunale: “Successo per l’iniziativa”

“Divertimento” è stata la parola che ha guidato il Nido d’infanzia comunale di Gaeta nel progetto estivo appena terminato. Quattro settimane tra sorrisi, abbracci, un arrivederci al prossimo anno per chi resta ed un grande incoraggiamento per chi proseguirà il proprio percorso di crescita nella scuola dell’infanzia.

Una grande partecipazione che ha visto oltre 40 adesioni, tra giochi d’acqua, musica, colori ed esperienze sensoriali. Un Nido un po’ diverso, tutto all’aria aperta, per far fronte al caldo e alla stanchezza che inevitabilmente in estate fanno capolino, in un luglio rovente arrivato dopo le tre gioiose feste di giugno.





«In questa piccola parentesi di agosto – ha spiegato il sindaco Cristian Leccese – ricarichiamo le pile per il nuovo anno educativo che ci aspetta, iniziando già ad immaginare gli spazi che ospiteranno le prossime avventure dei nostri piccoli. Al Nido non crescono solo i bambini, crescono le famiglie, cresce tutto il gruppo educativo, motivo per cui il personale è in continua formazione e aggiornamento. Attorno al Nido cresce in tutta la Città una sensibilità che oserei definire una vera e propria nuova cultura dell’infanzia». Commenta così il Primo Cittadino la chiusura estiva del Nido, confermando le attenzioni e gli impegni rivolti dall’Amministrazione ai servizi per l’infanzia, facendosi anche portavoce del gruppo educativo, e diffondendo a tutte le famiglie del Nido comunale un simpatico augurio di buone vacanze: «Con questo sole che vi coccola e nelle acque del nostro splendido mare di Gaeta, ricaricate anche voi le batterie che a settembre si riparte!».

«Numeri di partecipazione molto alti – aggiunge il consigliere comunale con delega alla Pubblica istruzione, Gianna Conte –, a cui la pandemia ci aveva abituati a rinunciare. Ma il Nido è presenza, calore, condivisione, è un luogo che per definizione “accoglie”! Siamo felici che questa Amministrazione, attraverso la sapiente gestione del Consorzio Parsifal, abbia accompagnato oltre 70 famiglie in questo anno intenso, ricco di emozioni, esperienze e sperimentazioni, per un approccio all’infanzia sempre più umano e professionale, empatico e realmente a misura di bambino».

«Siamo abituati a grandi numeri – ha dichiarato entusiasta la dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis –, ma questa “Estate al Nido” si è dimostrata particolarmente partecipata. Di questo ringraziamo le famiglie per la grande fiducia riposta nel servizio, a riprova che l’impegno dell’Amministrazione ad investire su una sempre maggiore qualità procede nella giusta direzione!».