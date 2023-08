Maurizio de Giovanni a Libri sulla Cresta dell’onda il 10 agosto

“Napoli è passione…è sempre colpa dei sogni”, uno spettacolo unico nella notte di San Lorenzo, una notte in cui i sogni diventano realtà. Nel secondo e attesissimo appuntamento di Libri sulla Cresta dell’onda, lo scrittore Maurizio De Giovanni regalerà agli spettatori uno spettacolo originale tra parole e musica, un viaggio tra le passioni e i sogni della sua Napoli e dei suoi personaggi più amati.

Uno spettacolo inedito in una serata che si preannuncia assolutamente speciale: entreremo come non mai nell’universo creativo di uno degli autori più amati del panorama letterario italiano, capace di usare ogni registro narrativo per esprimere il proprio talento: dal cinema al teatro fino alla televisione dove con le sue storie incanta milioni di telespettatori. Nel suo prossimo futuro anche anche la conduzione dello storico programma rai “Per un pugno di libri”.

I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo, grandissimo tifoso della sua Napoli, che lo ricambia con un amore assoluto e appassionato di calcio, argomento che avrà inevitabilmente spazio durante la serata.