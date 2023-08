Fiamme Oro, dominio cremisi ai campionati italiani giovanili

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia prosegue l’eccellente stagione agonistica internazionale e nazionale imponendo l’assoluto dominio cremisi ai Campionati Italiani riservati alle categorie Ragazzi, Junior ed Under23, che si sono svolti a Castelgandolfo (RM) dal 4 al 6 Agosto.

Gli atleti del Settore Giovanile, allenati dal Tecnico Ass.C. Monte Angelo e coordinati dal Direttore Tecnico V.Sov. La Macchia Silvio, hanno conquistato tredici Titoli Italiani, sei Medaglie d’Argento, due Medaglie di Bronzo ed altrettanti ottimi piazzamenti che sono indice di una squadra sempre in forte crescita.





Nel primo giorno di competizioni dedicato alla distanza dei 1000 metri, si sono imposti nella gara del C1 Ragazzi Maschile, Riccardo Caporuscio e Manuel De Stefani, giunti rispettivamente Primo e Terzo in una gara lunga, resa ancora più difficile da un forte vento contrario, dove il compagno di squadra Alessio Belmonte è giunto ottavo. Nella stessa categoria ma nell’imbarcazione biposto, vincono il Titolo Italiano Valerio Roscioli e Samuele Vona che superano con largo margine gli altri C2 Ragazzi del Canoa Candia e del Circolo Nautico Oristano. Oro anche per il neo Campione del Mondo e d’Europa Samuele Veglianti, che vince il Titolo Italiano nella gara del C1 Under 23 Maschile, bella conclusione di una stagione ricca di successi per il giovane atleta pontino, fiore all’occhiello del Settore Giovanile delle Fiamme Oro Sabaudia.

La ciliegina sulla torta per le gare sulla lunga distanza è stato il Titolo Italiano in C2 Junior Maschile di Niccolò Sabbatino e Andrea La Macchia, che precedono di cinque secondi e mezzo sul traguardo l’equipaggio del CKC Le Saline, secondo classificato. Questa vittoria ha un sapore nostalgico e speciale per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e per Andrea La Macchia, infatti il nonno di Andrea è il Cav. Francesco La Macchia, il quale sotto i colori cremisi conquistò sullo stesso Lago Albano di Castelgandolfo la Medaglia D’Argento alle Olimpiadi di Roma 1960 e lo fece proprio in C2 sui 1000 metri in coppia con Aldo Dezi.

La Medaglia di La Macchia è stata la prima Medaglia Olimpica per le Fiamme Oro Sabaudia ed è importante ricordare come questo risultato ha fatto da apripista per un settore che continua a raggiungere traguardi importanti e lo fa nel vivo ricordo di un’Atleta, Tecnico e figura di riferimento per tutto il movimento canoistico che con il suo risultato, sessantatré anni fa, ha dato vitalità e crescita alla Sezione Canoa delle Fiamme Oro.

Archiviata la parentesi sui 1000 metri, il secondo giorno di gare è stato dedicato alla distanza dei 500 metri dove sono stati sei i Titoli Italiani conquistati e quattro le Medaglie d’Argento. E’ Oro sia per il C4 Junior Maschile di Niccolò Sabbatino, Kristian Szela, Samuele Veglianti e Andrea La Macchia, che per il C4 Ragazzi Maschile di Samuele Vona, Manuel De Stefani, Gabriele Scalambra e Alessio Belmonte, quest’ultimo è anche Medaglia d’Oro nel C1 Ragazzi Maschile Primo Anno. Nei C2 Junior Maschile lotta interna tra i due equipaggi cremisi ma a spuntarla è il C2 di Samuele Veglianti e Kristian Szela che precedono al traguardo i compagni di squadra Andrea La Macchia e Niccolò Sabbatino, Medaglia d’Argento. Altro successo nella stessa imbarcazione ma in una diversa categoria con il C2 Ragazzi Maschile dove vincono il Titolo Italiano Valerio Roscioli e Riccardo Caporuscio, che bissa l’Oro del C2 anche in C1 Ragazzi Maschile 500 metri, vincendo il Titolo e dividendo il podio con il compagno di squadra Samuele Vona che conquista l’Argento. Nella stessa gara ottavo posto anche per l’altro Atleta cremisi Lorenzo Schivo. Ottimo risultato anche nel C2 Ragazzi Misto dove i fratelli Manuel e Martina De Stefani giungono Secondi al traguardo.

Importante risultato in campo femminile con Michela Di Santo, che reduce dal Campionato Mondiale Under23 di Auronzo, questa volta si aggiudica la Medaglia d’Argento nel C1 Under 23 Femminile 500 metri. Sempre in campo femminile ottimi risultati per Martina De Stefani e Viola Carpanese che giungono rispettivamente quinta e quarta, la prima nella categoria Ragazze e la seconda nelle Ragazze Primo Anno.

Successi anche nell’ultimo giorno di gare, riservato alla distanza breve dei 200 metri, dove si ripete il dominio assoluto dei C2 Ragazzi e Junior Maschile, che vincono l’Oro in entrambe le gare grazie agli sforzi straordinari di Riccardo Caporuscio e Valerio Roscioli nei Ragazzi e di Samuele Veglianti e Kristian Szela tra gli Junior. Un altro importante Oro arriva nel C4 Ragazzi con Manuel De Stefani, Lorenzo Schivo, Gabriele Scalambra e Samuele Vona, è Argento al fotofinish invece per il C4 Junior di Andrea La Macchia, Niccolò Sabbatino, Samuele Veglianti e Kristian Szela. Nella categoria Ragazzi arrivano altre due Medaglie dal C1 Maschile con il Bronzo di Alessio Belmonte e dal C2 Femminile con l’Argento di Viola Carpanese e Martina De Stefani, che si piazzano bene anche in C1 giungendo ottava e nona. Sfiorano il podio anche Niccolo Sabbatino e Michela Di Santo, che si piazzano entrambi quarti per pochi decimi nelle gare del C1 Junior Maschile e del C1 Under23 Femminile.

Ampiamente soddisfatti dei risultati il Tecnico del Settore Giovanile Ass.C. Monte Angelo ed il Direttore Tecnico V.Sov. La Macchia Silvio, i quali gioiscono per le vittorie degli Atleti ma sempre con uno sguardo rivolto alle competizioni Internazionali future che vedranno le categorie Ragazzi e Junior impegnate tra qualche settimana con la gara Olympic Hopes in Polonia ed i Senior con il Campionato Mondiale in Germania, valevole come Qualifica Olimpica per Parigi 2024.