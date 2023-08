Carabinieri in azione nel sud pontino: arresti e perquisizioni

All’alba di oggi i carabinieri della Compagnia di Formia, coordinati dal maggiore Michele Pascale, hanno dato esecuzione a numerose misure cautelari nei confronti di persone di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito eseguito perquisizioni e controlli in diverse abitazioni con il supporto delle unità cinofile e di un elicottero dell’Arma. Gli arrestati sono stati condotti in caserma per le formalità di rito.

Foto di Renato Olimpio 1 di 3

