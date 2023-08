Pluripregiudicato, dalla semi-libertà al carcere

La Polizia di Stato di Latina, nei giorni scorsi, ha proceduto all’arresto di un pluripregiudicato di 59 anni, già beneficiario di misure alternative alla detenzione, perché colpito da un provvedimento con il quale veniva aggravato il beneficio della semilibertà.

Il soggetto, abitante in Gaeta, a seguito della segnalazione effettuata dai Poliziotti del locale Commissariato P.S., che avevano rilevato alcune violazioni delle prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio, è stato arrestato in esecuzione del conseguenziale provvedimento emesso dalla Magistratura di Sorveglianza, che ritenendo meritevoli di attenzione le violazioni segnalate, ha disposto la sospensione del beneficio della semilibertà, aggravandola con la conseguente detenzione in Istituto Penitenziario.





L’uomo è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.