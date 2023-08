Dove acquistare un sito web già pronto per la propria azienda? quali vantaggi e rischi comporta?

Come sicuramente saprai anche tu, investire in un sito web è uno degli strumenti migliori per le aziende italiane per intendono ottenere visibilità online. Acquistare un sito che sia già pronto, vuol dire acquistare un sito già funzionante e tutto ciò che ne consegue, ovvero: dominio, design, contenuti, traffico e posizionamento.

Di seguito scopriremo insieme dove poter acquistare un sito già pronto, i possibili vantaggi ed i rischi dell’acquisto, affidandosi, o meno, ad un esperto del settore.





Se possiedi un’azienda e non vuoi acquistare un sito web già pronto, il consiglio è quello di visitare una piattaforma online come GrowNow.it, che si occupa della realizzazione siti web in Italia.

Perchè alcune aziende vendono i propri siti web?

Alcune aziende potrebbero mettere in vendita i loro siti web, causa cessazione attività o motivazioni varie, come il cambio di progetto o di nome. Acquistare un sito web di un’azienda potrebbe avere una serie di vantaggi dal momento che, in genere, si tratta di un sito già avviato con un buon traffico in entrata, una buona reputazione e in linea con tutti i parametri SEO, ma altrettanti rischi, soprattutto dal punto di vista economico.

Possibili vantaggi e rischi di un sito web già pronto

Ovviamente, acquistare un sito web già pronto comporta alcuni vantaggi, infatti, non bisogna scegliere a chi affidare la realizzazione del sito web, non bisogna seguire il processo di sviluppo del sito web e, in genere, il sito già genera traffico ed è ottimizzato lato SEO.

Però, non sempre è consigliabile acquistare un sito Web, poiché l’acquisto comporta dei possibili rischi, infatti, è necessario un grosso capitale da investire per un sito già pronto, che è notevolmente superiore a quello necessario per un nuovo progetto. Infatti, un sito web già avviato può superare senza grossi problemi i 10.000€, una cifra che può aumentare anche notevolmente a seconda dal traffico che riceve, dalle entrate che genera, dalla reputazione e dall’ottimizzazione SEO, che gioca sempre un ruolo importante. Un sito web ottimizzato lato SEO possiede più valore, perché si presume che con il passare del tempo il traffico continui ad aumentare.

Dove acquistare un sito web già pronto?

Esistono diversi e-commerce che si occupano della vendita di siti, dove puoi trovare il tuo nuovo sito web inserendo la nicchia di riferimento e il budget a tua disposizione. Di solito, però, queste piattaforme trattengono una percentuale sulla vendita.

Ovviamente, se desideri acquistare per la tua attività, un sito già avviato, ti consigliamo di sceglierne uno relativo alla tua nicchia. Il consiglio degli esperti è quello di effettuare le opportune verifiche prima di procedere con l’acquisto e fare un cattivo investimento.

In alternativa, esistono attività specializzate nella progettazione di siti web personalizzati ed ottimizzati. Contattando aziende come GrowNow.it, puoi ottenere un sito web completamente personalizzato per la tua azienda, a norma, veloce e con un design responsive.

Meglio acquistare un sito o farlo realizzare?

Piuttosto che acquistare un sito web già pronto, il consiglio degli esperti è quello di rivolgersi a professionisti del settore, che potranno aiutare te e la tua azienda a valutare ogni aspetto per la realizzazione di un nuovo sito web, così da poter fare il giusto investimento. I professionisti che si occupano della realizzazione di siti web possiedono anni di esperienza e le competenze necessarie per creare un sito di qualità, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Questo ti permetterà di avere un sito web unico che si possa adattare perfettamente alla tua azienda, difendendoti dalla concorrenza che, sia online che offline, è sempre più agguerrita.