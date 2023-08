Polizia, il bilancio dei primi giorni di agosto: 9 arresti e 19 denunce

Nella prima settimana agosto la Questura di Latina ha proseguito, in tutto il territorio della provincia, le attività di contrasto alla illegalità, in ogni sua forma, in collaborazione con la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine Lazio e le Unità Cinofile della Polizia di Stato, impiegando oltre 220 equipaggi, 24 ore su 24.

Nel complesso sono stati conseguiti i seguenti risultati: i posti di controllo effettuati sono stati oltre 100 che hanno consentito il controllo di 1530 veicoli e l’identificazione di oltre 2500 persone.





Nel corso di tali operazioni, inoltre, sono state contestate 146 infrazioni al Codice della Strada con 2 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo perché prive dell’assicurazione obbligatoria.

Sono 61 i documenti ritirati, tra patenti e carte di circolazione. Infine sono stati controllati 128 cittadini extracomunitari al fine di verificarne i titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale.

L’attività repressiva ha condotto a 9 arresti, operati dalla Squadra Mobile della Questura e dai Commissariati della provincia, vario titolo per i reati di atti persecutori, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Ben 19 sono invece i soggetti deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti autori, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, inosservanza ai provvedimenti dell’autorità, minacce, maltrattamenti in famiglia, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e favoreggiamento all’immigrazione clandestina.