Alcol e droga al volante, ad un anno dalla morte del piccolo Romeo giro di vite a Terracina

La Polizia di Stato di Latina, nella nottata tra venerdì e sabato, ha effettuato mirati servizi di controllo diretti a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. Nell’occasione le pattuglie della Polizia Stradale di Terracina dirette dal vicequestore Gianluca Porroni e del Commissariato di di Terracina dirette dal vicequestore aggiunto Marco De Bartolis, con il supporto del dirigente sanitario della Questura di Latina con al seguito personale sanitario, sono state impiegate nel dispositivo mirato a rafforzare i controlli e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, sulle strade del centro abitato di Terracina e zone limitrofe.

Il servizio si è concretizzato con posti di controllo, con l’impiego congiunto del personale, sono state complessivamente controllati oltre 50 veicoli e 64 persone. Dai controlli attraverso le apparecchiature drugread ed etilometro, sono risultati positivi 6 conducenti all’alcool-test tra cui uno minorenne, mentre sono stati 2 i soggetti risultati positivi al drugtest, test che in entrambi i casi ha restituito il risultato di positività al consumo della cocaina, accertamento effettuato con il supporto del sanitario presente in loco.





Il bilancio complessivo del dispositivo di sicurezza è di 3 patenti ritirate, una persona denunciata all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e diverse contravvenzioni relative al mancato uso delle cinture di sicurezza e per il superamento dei limiti di velocità.

“Si tratta di un ottimo segnale in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza stradale, un risultato importante anche in termini simbolici”, sottolineano dalla Questura. “Il servizio è infatti stato svolto a poche centinaia di metri dal luogo in cui il 5 agosto 2022 fu violentemente investito e perse la vita un bambino di 11 anni (Romeo Golia, ndr)“.