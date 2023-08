Tragedia in mare a Latina, morto un uomo di 59 anni

Il dramma ieri pomeriggio, nei pressi del litorale di Rio Martino a Latina.

Un uomo del posto di 59 anni si è tuffato per salvare tre ragazzine in difficoltà a causa del mare agitato. Purtroppo, malgrado sia riuscito a mettere in salvo le piccole e ad aiutare le mamme delle bambine ed uscire dall’acqua, per lui non c’è stato nulla da fare.





Cordoglio e sconcerto sulla spiaggia affollata di tanti bagnanti increduli. A nulla è servito, né l’aiuto di alcuni bagnini intervenuti, né dei sanitari del 118.