Rubano la macchina ma vengono beccati dalla Polizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Polstrada di Aprilia, in servizio di vigilanza stradale sulla Statale 148 Pontina, procedevano al controllo di un veicolo Renault Twingo in transito .

I due occupanti non erano in grado di fornire notizie in merito al possesso dell’autovettura di proprietà di terza persona, anche se il conducente non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita.





Alla consultazione delle banche dati, l’autovettura non risultava da ricercare e solo dopo aver raggiunto telefonicamente la proprietaria si apprendeva che la stessa era stata da lei lasciata regolarmente in sosta nei pressi della sua abitazione tre giorni prima chiusa, dichiarando che all’interno aveva nascosto una doppia chiave.

Alla luce di quanto sopra è apparso chiaro che il veicolo, in precedenza, era stato oggetto di furto.

I due uomini identificati, venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per ricettazione in quanto la proprietaria nel frangente sporgeva regolare denuncia/querela. Al conducente veniva contestata, inoltre, l’infrazione amministrativa di guida senza patente con sanzione di 5.100 euro.