C’è grande attesa per il concerto di Paolo Fresu con il suo Devil Quartet, in programma sabato 5 agosto 2023 presso l’Arena Cicerone, l’area spettacoli che per tutto il mese di agosto ospiterà eventi di grande richiamo presso il piazzale del porticciolo Caposele. Il live di Fresu è il penultimo appuntamento del Jazzflirt Festival, la kermesse di jazz promossa dal Comune di Formia in collaborazione con l’Associazione Jazzflirt Musica & Altri Amori. La manifestazione, giunta alla sua 19esima edizione, è parte integrante di “Caposele… che spettacolo”, il programma promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia con il contributo della Regione Lazio.

Paolo Fresu Devil Quartet. Formazione celebrata a livello europeo con una line up che mette insieme autentici specialisti dei loro strumenti, il Paolo Fresu Devil Quartet è il gruppo più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, a Formia in una versione completamente acustica che ribalta canoni e abitudini, fuori da ogni etichetta. Il risultato, come sempre avviene nel grande jazz, è superiore alla somma dei singoli. La regia sapiente di Fresu governa una musica che lui stesso definisce “melangé”, frutto di incroci di stili e linguaggi diversi, intensa, aperta, innovativa con un repertorio che spazia dalle composizioni originali dei componenti del quartetto alla rielaborazione di pagine che fanno parte del songbook jazzistico condiviso.





La formazione. Trombettista, compositore, flicornista e scrittore italiano, Fresu non ha bisogno di presentazioni. È indubbiamente uno dei nomi più celebrati del jazz e, in genere, della musica italiana. Al suo fianco saliranno sul palco il chitarrista Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

Info acquisto biglietti. Oltre alla vendita on-line, la prevendita dei biglietti cartacei avviene presso i seguenti punti vendita:

IAT – Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica , sito al piano terra della sede comunale di via Vitruvio (aperto dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 09 alle 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00);

, sito al piano terra della sede comunale di via Vitruvio (aperto dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 09 alle 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00); bar Vittoria , sito in Piazza Vittoria.

I tagliandi della prevendita cartacea non prevedono costi di commissione aggiuntivi. I biglietti possono essere acquistati anche on line (con applicazione di una piccola maggiorazione) presso i seguenti circuiti:

Ricordiamo che l’Arena Cicerone, capace di 1300 posti, per il concerto del Fresu Devil Quartet sarà divisa in tre sezioni:

Poltronissime (prime 10 file, costo biglietto: € 25,00 );

(prime 10 file, costo biglietto: ); Sezione Centrale (file 11-20, costo biglietto: € 20,00 );

(file 11-20, costo biglietto: ); Sezione 3 (file 21-33, costo biglietto: € 15,00)

A ogni biglietto, cartaceo o digitale, è associato un posto numerato. È vivamente consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita.

