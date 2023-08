Nuova imbarcazione per le escursioni a Sperlonga

Le escursioni in barca a Sperlonga da oggi diventano ancora più interessanti per turisti, visitatori e tour operator. La Sperlonga Escursioni infatti, piccola società famigliare apprezzatissima per le sue gite guidate in barca ed i gommoni a noleggio, ora ha un’arma in più per accompagnare turisti e bagnanti lungo le coste della Riviera d’Ulisse. Si chiama “Navis Argo” ed è un’imbarcazione dalle forme e dai colori tipici tradizionali locali, nata dai maestri d’ascia del Cilento e concepita magistralmente per accogliere ad ogni sua uscita fino a 30 persone in tutta comodità e sicurezza.

“E’ un progetto a cui abbiamo lavorato per anni, e che oggi è diventato realtà” spiega Luigi Ariangelo capitano di lungo corso e fondatore della Sperlonga Escursioni insieme al fratello Luciano e alla sorella Valentina. “Il design della barca è stato pensato, progettato e portato a termine da un team di professionisti in base alle nostre indicazioni. Il risultato è davvero uno spettacolo!”





“Navis Argo” non è poi un nome a caso: si ispira in maniera evidente alla mitologia greca, ed in particolare alla nave che portò Giasone e gli Argonauti alla conquista del vello d’oro. “Navis Argo” è la scritta poi ritrovata nella Grotta di Tiberio, su una piccola tabella mosaicata. Questo perchè probabilmente, secondo alcuni studi, lo stesso antro sperlongano fu sagomato grossolanamente a forma di prora di nave. Un nome insomma che evoca tutto il fascino, il mistero e la mitologia che avvolge la costa locale ed in particolare il tratto di Sperlonga.

La new entry per le escursioni in barca a Sperlonga nasce dalle sapienti mani del Cantiere Navale Fratelli Mileo, a Castellabate in provincia di Salerno azienda specializzata da generazioni nel settore nautico. Dalle linee morbide e retrò, la “Navis Argo” è’ una vera e propria opera d’arte artigianale in vetroresina, arricchita con particolari in legno tra cui l’Iroko. Misura più di 12 metri di lunghezza, con una larghezza di 4 metri, e risulta molto stabile e sicura. Può portare, come già scritto, fino a 30 persone (anche al coperto) con uno standard di spazio e comodità senza eguali.

La Navis Argo di Sperlonga Escursioni andrà a colmare un vuoto nel segmento dell’offerta di gite in barca lungo le coste del Borgo. “Finalmente con questa imbarcazione, famiglie o gruppi omogenei di turisti potranno visitare la costa e le grotte locali tutti insieme su un unico mezzo” dice soddisfatta Valentina Ariangelo. “Fino ad oggi i gruppi numerosi erano costretti a viaggiare separati su imbarcazioni diverse. Anche per chi voglia scegliere Sperlonga Escursioni per una festa in barca, come un addio al nubilato, un compleanno o qualsiasi altra ricorrenza, oggi con la Navis Argo avrà la possibilità di partecipare con un gruppo più nutrito di persone”.

“Con l’ingresso di questa imbarcazione, la nostra flotta si arricchisce di un pezzo utile e versatile” le fa eco con orgoglio Luciano Ariangelo. “L’offerta dei nostri servizi si completa per accontentare tutte le richieste, soprattutto ora che siamo in alta stagione”. I turisti infatti non mancano e sempre più spesso, per sfuggire alla folla delle spiagge, ma anche per passare una giornata diversa dal solito, scelgono Sperlonga Escursioni per una gita o per noleggiare un’imbarcazione e vivere autonomamente l’esperienza della costa locale”.