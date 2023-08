Miss reginetta d’Italia, la finale del Lazio a Sperlonga

Come annunciato dall’organizzazione: “Questo evento eccezionale vedrà la partecipazione di bellissime ragazze dai 14 ai 23 anni, talentuose e provenienti da tutta la regione, le quali condivideranno il palcoscenico e competiranno per il titolo di “Miss Reginetta d’Italia Lazio “ e soltanto cinque di loro accederanno in Finale Nazionale a Riccione.

Il nostro Concorso di Bellezza – proseguono nella nota – è molto più di una semplice competizione estetica. Vogliamo celebrare e incoraggiare la diversità, l’autostima e l’empowerment delle ragazze, promuovendo l’importanza di una visione della bellezza che sia inclusiva e rifletta l’unicità di ogni partecipante. Vogliamo offrire un’opportunità unica a queste ragazze condividendo le proprie storie, aspirazioni e talenti, al di là dell’aspetto fisico”.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO IN PIAZZA FONTANA

5 Agosto Ore 21:00: sfilata di moda e canzoni sotto le stelle, dalle 22:30 musica in piazza.

6 Agosto 2023 Ore 21:00: Finale Regionale Lazio Miss Reginetta d’Italia 2023 presentata da Stefania Beninato e Lele Sarallo, dalle 23:00 musica in piazza