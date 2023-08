In Poste ecco il “fiocco giallo” per i neo genitori

Fa tappa anche nel Lazio “Fiocco giallo”, una iniziativa attraverso la quale Poste Italiane intende dare il “Benvenuto” ai nuovi nati e fare gli auguri ai neogenitori.

“Fiocco giallo”, infatti, è rivolto a tutte le neomamme e i neopapà che lavorano in Poste e prevede l’invio di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità necessari per dedicare ai bebè le migliori attenzioni come il classico biberon, alcuni prodotti per la cura e igiene personale e diversi capi d’abbigliamento per i primi mesi.





I dipendenti che ne hanno fatto richiesta stanno già ricevendo il pacco giallo contenente anche l’utilissimo dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà, peraltro obbligatorio già dal 1° ottobre 2018.

A pochi giorni dal lancio, sono già moltissime le richieste pervenute sia per i bambini già nati sia per quelli in arrivo.

Questo progetto è stato pensato come un piccolo contributo di Poste Italiane finalizzato a sostenere concretamente le famiglie ma intende essere soprattutto un gesto simbolico per promuovere la natalità e la genitorialità in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.

L’iniziativa “Fiocco Giallo” si aggiunge ai numerosi programmi pensati da Poste Italiane a sostegno di mamme e papà dipendenti. Fra i tanti progetti, già dal 2022 l’Azienda ha infatti adottato la Policy Sostegno della Genitorialità Attiva all’interno della quale si possono trovare ulteriori conferme mirate a rafforzare le tutele nei confronti della maternità, prevedendo spesso forme di protezione più ampie rispetto a quelle previste dalla legge.

In particolare, durante il congedo di maternità Poste Italiane eroga il 100% della retribuzione per tutti i 5 mesi di astensione dal lavoro, rispetto al pagamento dell’80% previsto dalla legge. Inoltre, alle mamme e ai papà che fruiscono del “congedo parentale” nei primi sei anni di vita del bambino, viene garantito l’80% della retribuzione per i primi due mesi, invece del 30% previsto dalla legge.

Tali iniziative contribuiscono tutte al perseguimento degli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) a cui si ispira la strategia di Poste Italiane.