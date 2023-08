Il corso per imparare a decorare fa sold out, attese nuove date

Imparare a decorare le cementine e scoprire i particolari storico-culturali del Borgo: si può dire che l’obiettivo è stato centrato nella tre giorni organizzata dall’artista Franca Del Vecchio di “Interni a Mano” con il patrocinio di Sperlonga Turismo.

L’evento, “Decoriamo le cementine e…. ci lasciamo emozionare dalla bellezza del Borgo” è stato un successo, con i posti disponibili occupati in pochissimo tempo. I corsisti hanno potuto imparare a decorare una scatola in legno, insieme a diverse tecniche decorative da utilizzare in seguito su mobili, complementi di arredo, pareti o qualsiasi altro oggetto da trasformare.





La soddisfazione dell’artista Franca Del Vecchio è evidente: “In questi tre giorni, in cui ho parlato davvero con molte persone, ho visto lo stupore, a volte l’incredulità di fronte ad un laminato che diventa legno invecchiato, a vecchie sedie trasformate in raffinate sedute, a mobili destinati ad essere buttati rivivere con stile ed eleganza. Devo confessare che ricevere tanti apprezzamenti mi ha davvero emozionato. Mi sono sentita davvero fortunata ad avere una grande passione, poterla praticare e metterla al servizio degli altri”.

L’iniziativa, organizzata da “Interni a Mano” di Franca Del Vecchio, promossa e patrocinata dal Consorzio Sperlonga Turismo, ha visto moltissime richieste di adesione, tanto che è già pronta una nuova data ai primi di settembre.

“Iniziative come quelle organizzate dall’artista Franca Del Vecchio sono sempre molto gradite “ ha detto il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca, “perché permettono al turista una vera e propria immersione nei luoghi storici del nostro Borgo. In questo modo si riesce a “vivere” il centro storico ammirando le bellezze del posto da un punto di vista molto particolare, e questo viene apprezzato non poco dai partecipanti e dai visitatori”.

Come già anticipato, vista la grande richiesta di partecipazione, è in programmazione una replica del corso in Sperlonga. A breve verranno rese note le nuove date e le modalità per le iscrizioni, sempre a numero chiuso per poter permettere ai corsisti di avere l’attenzione necessaria da parte dell’artista per i lavori svolti.