Gaeta, salvataggi a raffica da parte dei bagnini

Le condizioni del mare di questi giorni stanno facendo faticare, e non poco, i bagnini su tutto il litorale del sud pontino.

Nella giornata di mercoledì, alcuni assistenti bagnanti che operano sulla spiaggia di Serapo a Gaeta hanno tratto in salvo la bellezza di 5 persone che rischiavano di annegare.





Il mare mosso, le correnti e le difficoltà anche fisiche, possono mettere in seria difficoltà le persone. Per tale motivo, il consiglio è sempre quello di evitare di allontanarsi al largo quando viene esposta la bandiera rossa ed essere sempre molto prudenti una volta in acqua.