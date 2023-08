Terza edizione per il Formia Swing Festival

Una grande piazza che si affaccia sul mare, le atmosfere dei ruggenti anni Trenta e Quaranta e i migliori musicisti e ballerini swing: questi gli ingredienti del Formia Swing Festival. Se siete in cerca di serate danzanti quest’estate, l’appuntamento è il 4 e il 5 agosto a Formia in piazzale Aldo Moro alla terza edizione dell’evento, un salotto a cielo aperto al centro della città.





Tornato ormai di gran moda nelle grandi città, la musica swing sta facendo ballare migliaia di coppie creando uno stile inconfondibile e contagioso. Il Formia Swing Festival vuole accogliere festosamente l’energia dei ritmi travolgenti del lindy hop, swing, charleston e balboa con 2 giorni di musica, cultura, ballo, cibo e moda. Il ricco programma è pensato per coinvolgere professionisti, danzatori in erba e spettatori amanti delle esibizioni di ballo.

Le band che si alternano sul palco: apre il festival Antonella Caiazzo Swing 5ET venerdì 4 agosto dalle ore 22,00, seguirà il sabato 5 agosto la The Beauty & the Beasts Swing Band dalle ore 22,00.

Tutti i giorni dalle ore 19.30 ci saranno un mercatino vintage, food&drink in stile retrò, l’esposizione di alcuni esemplari di auto d’epoca e dj set con pista aperta a tutti già dalle ore 21,00. Durante le due giornate sono inoltre in programma dalle 21.45 esibizione/show dei ballerini professionisti.

Venerdì 4 agosto in abbinamento con il Formia Swing Festival, sempre all’interno del piazzale Aldo Moro, è prevista la manifestazione “Degustando le piazze del gusto”: un festival tra sapori e musica, le specialità dei ristoratori di Formia abbinati ai vini del territorio. Dodici postazioni allestite per l’occasione per offrire il meglio dell’enogastronomia locale.

Infine, per immedesimarsi a pieno nelle atmosfere vintage, l’organizzazione invita tutti i partecipanti ad indossare abiti ed indumenti vintage in perfetto stile swing. “Il Formia Swing Festival è un viaggio nel tempo ma, soprattutto, un’occasione per trascorrere una o più serate immersi nella spensieratezza contagiosa del ballo”.