Canoa e kayak, le Fiamme Oro trionfano anche agli europei giovanili

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia riconferma il predominio assoluto nel panorama internazionale di canoa-kayak, conquistando un Oro, due Argenti e altri importanti piazzamenti ai Campionati Europei Junior ed Under23 che si sono svolti dal 27 al 30 Luglio a Montemor-o-Velho (Portogallo).

Gli atleti cremisi, dopo gli straordinari successi ottenuti tre settimane fa ai Campionati Mondiali di Auronzo (BL), continuano il trend positivo del loro stato di forma trionfando anche nella rassegna continentale dove i quattro convocati hanno gareggiato al meglio delle loro possibilità, in un campo di gara non sempre facile e spesso soggetto a forti raffiche di vento, dovute alla vicinanza del bacino con l’Oceano Atlantico.





L’eccellente preparazione degli atleti della Polizia Di Stato, confermata dal grande lavoro svolto dai loro tecnici, ha regalato alla spedizione azzurra risultati prestigiosi che rendono le Fiamme Oro Sabaudia il fiore all’occhiello della Federazione Italiana Canoa Kayak, nonché un punto di riferimento per tutte le società italiane.

In campo femminile è un grande successo per l’agente Irene Bellan, che torna a casa con due medaglie d’argento conquistate in K4 Under 23 Femminile 500 metri, insieme a Sara Daldoss, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini, ed in K1 Under 23 Femminile 200 metri.

“In K4 io e le mie compagne di barca abbiamo fatto una bellissima gara”, ha dichiarato la ventiduenne di Grado (GO), “dominando la prima parte dopo una partenza brillante per poi cedere sul finale all’attacco dell’equipaggio ungherese che ci ha precedute di soli otto decimi. Sono contenta di questo risultato perché il nostro quartetto è alla prima esperienza internazionale con questa nuova formazione che mi vede schierata in terza voga e direi che sta funzionando”.

Altrettanta gioia per l’argento in K1 200 Under23 Femminile, che l’ha vista giungere seconda al traguardo dietro la Tedesca Chelsea Roussiekan per quasi impercettibili otto centesimi. Una prova audace per Bellan, che nonostante le dure condizioni di vento è riuscita ad affermarsi ancora una volta in quella che da sempre è la sua specialità.

Nel settore maschile continua il dominio assoluto di Samuele Veglianti, atleta neo-diciottenne proveniente dal settore giovanile delle Fiamme Oro, che reduce dallo storico oro mondiale conquistato nella Distanza Olimpica del C1 Junior Maschile 1000 metri, si assicura nella stessa gara il metallo più prezioso anche a livello europeo chiudendo in 4.00.922, precedendo l’ungherese Istvan Juhasz ed il Tedesco Florin Bange, giunti rispettivamente secondo e terzo. Altra bella prova per Veglianti nel C2 Junior Maschile 500 metri in coppia con il compagno di squadra Kristian Szela (già Bronzo Mondiale in questa gara), dove i due atleti sono riusciti a raggiungere la finale A. Buon piazzamento anche per l’agente Dawid Szela, che nel C1 Under23 Maschile 200 metri chiude quinto a soli tre decimi dalla Medaglia di Bronzo.

“Le importanti medaglie di questo Europeo Junior ed Under 23 – sottolineano dalla polizia – confermano l’esponenziale crescita quotidiana degli atleti cremisi, la maggior parte dei quali continuano su quel fil rouge che li vede prima militare nel Settore Canoagiovani per poi passare al Settore Giovanile, sotto l’attenta guida del tecnico, l’assistente capo Angelo Monte.

“Siamo quasi alla fine di un memorabile anno agonistico internazionale dove ogni atleta ha dato il meglio di sé e tutto questo è il risultato di anni di allenamenti e di sacrifici che abbiamo sostenuto tutti, sempre uniti” ha dichiarato Monte. “Quest’anno ho avuto le soddisfazioni più grandi della mia carriera da allenatore e voglio ringraziare i ragazzi e le ragazze con i quali ho lavorato e continuerò a lavorare. Si sono affidati a me dandomi fiducia, come se fossimo una grande famiglia. Al giorno d’oggi, con le innumerevoli distrazioni che la società in cui viviamo ci offre, non è facile trasmettere i valori del duro lavoro e dell’impegno ai giovani ma il gruppo ha fatto la differenza ed il grande impegno costante che c’è stato da parte mia e da parte loro ha appagato tutti gli sforzi compiuti. Sono certo che questi risultati serviranno da stimolo per gli Atleti più piccoli che cominciano a capire l’importanza di vestire la maglia azzurra e saranno impegnati dal 7 al 10 Settembre con la gara Olympic Hopes che si svolgerà a Poznan (Polonia)”.

Pensiero condiviso anche dal direttore tecnico delle Fiamme Oro di Sabaudia, il vice sovrintendente Silvio La Macchia, che ringrazia tutti i tecnici e ricorda gli storici risultati di questa stagione che non è ancora finita, poiché dal 23 al 27 agosto ci sarà il Mondiale Assoluto di Duisburg (Germania) dove si staccheranno i primi pass olimpici.