Accessori da viaggio immancabili: perché investire su quelli personalizzati

Viaggiare è uno degli hobby più amati dalle persone: proprio questo settore ha ricevuto un vero e proprio boom abbinando l’accessibilità dei costi con un po’ di spirito di adattamento e la copertura mediatica di blog, social e piattaforme video. Che si tratti di una fuga di un weekend, un viaggio on the road o di una crociera luxury ecco che preparare la valigia in modo attrezzato con ogni comfort e soprattutto prestando attenzione al beauty case può essere un’ottima idea.

Se da una parte si parla di accessori da viaggio per poter conferire maggiore comfort agli utenti che fanno parte del tour, partecipano ad un viaggio di gruppo o sono semplicemente clienti di un resort, dall’altra si parla di brand awareness e di come questa scelta possa dare incredibili benefici a livello di marchio e di reputazione.





Perché la tua azienda dovrebbe investire su gadget promozionali da viaggio

È stato dimostrato che il numero di persone che dimenticano regolarmente il proprio beauty case a casa è altissimo; tra gli oggetti più dimenticati abbiamo spazzolino e dentifricio, seguiti poi da spazzola, pettine ma anche spugne o creme viso. Il consiglio che possiamo darti è di investire un piccolo budget per dar vita ad un kit viaggio completo: si tratta di uno dei regali più belli con logo che tu possa creare; è una scelta vincente e utile che può fare la differenza nel renderti memorabile agli occhi del tuo staff o dei tuoi clienti.

Se ti occupi di viaggi o semplicemente pensi che il tuo settore possa inserirsi in questa nicchia, scegliere gadget personalizzati con logo di questa tipologia è una mossa vincente che potrebbe aiutare ad incrementare le brand awareness della tua azienda.

Accessori da viaggio: quali personalizzare

Partiamo con il dire che il protagonista assoluto è sicuramente il beauty case con logo: il prodotto si presenta in diverse varianti, dal modello pocket con zip al Cosmo più capiente, da quello in cotone da 180 grammi alla proposta EcoNature per i brand che desiderano esprimere ecocompatibilità. Dopo aver scelto il modello giusto tra le circa 40 proposte disponibili sul sito di Gift Campaign, potrai personalizzarlo con scritte, logo o colori in pochissimi clic.

Ma se tutto ciò non bastasse? Per le aziende con un po’ più di budget o il desiderio di fare le cose in grande suggeriamo di creare un kit completo, se per esempio hai un hotel fornire un set completo potrebbe essere quella mossa in più a cui non avevi pensato. Oppure potresti mettere a disposizione dei tuoi ospiti una lista di prodotti per recuperare ciò che non hanno portato con loro.

Ma non fermarti qui, hai pensato all’idea di personalizzare gli essenziali? Questa è la proposta di Gift Campaign, sito web specializzato nella produzione di gadget personalizzati aziendali e non, con una lista di prodotti incredibilmente ricca e di ottima qualità.

All’interno del kit, oppure donati singolarmente, puoi proporre dei pettini personalizzati: anche in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta tra le proposte: ti basterà sbizzarrirti selezionando design, colore, modello e caricare il tuo logo per avere il prodotto unico in pochi clic.

Ultimo, ma non meno importante uno strumento da viaggio essenziale: puoi creare spazzolini da denti personalizzati con logo, scegliendo tra tantissime varianti sia per quanto riguarda i design che i materiali di utilizzo.

I settori che dovrebbero investire in questa tipologia di gadget

I gadget da viaggio sono utili per diversi settori; in primis chiaramente l’ambito travel: dalle agenzie che si occupano di creare itinerari e prenotare biglietti, ma sono perfetti anche per alberghi e villaggi turistici, compagnie di viaggio e altre aziende che ruotano attorno a questo campo business.

Un’altra opzione che possiamo prendere in considerazione sono i brand di cosmetica: tutti i marchi che si occupano di vendita di prodotti beauty, possono investire nella realizzazione di gadget a tema per il viaggio e in modo particolare per quelli legati alla bellezza in formato travel.

Un’altra opzione è investire in gadget personalizzati per il tuo studio medico. Se sei un chirurgo estetico o se sei un dentista, potresti pensare di donare un kit personalizzato con logo ai tuoi clienti più affezionati. Lo stesso può essere per un centro estetico; n questo caso potresti donare un kit con logo alle clienti che attivano pacchetti corpo o viso con trattamenti specifici.

L’importanza dell’immagine dell’azienda e della sua reputazione è cruciale nel mondo degli affari moderno; come avrai capito le strategie di marketing innovative possono fare la differenza, e i gadget personalizzati a tema viaggio si sono rivelati uno strumento efficace per migliorare la percezione del marchio e la popolarità del tuo brand. Ricordarsi ogni anno di investire una parte del proprio capitale nel marketing, non solo digital ma anche di questa tipologia, è una scelta vincente che potrebbe far crescere la popolarità e i tuoi guadagni già dopo poco tempo.

Foto di Joshua Woroniecki da Pixabay