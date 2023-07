Imbarcazione straniera battente bandiera italiana: sequestrata

Guardia di Finanza in azione nei giorni scorsi a Ponza, individuata e sequestrata imbarcazione che esponeva abusivamente la bandiera italiana.

Durante un controllo una delle tante imbarcazioni sulle quali si svolgono le crociere attorno l’isola, i militari del Reparto Navale del Sud pontino, si sono insospettiti quando, l’uomo a bordo, già noto alle Forze dell’Ordine, al momento della verifica è risultato essere sprovvisto di tutti i documenti obbligatori necessari per intraprendere la navigazione.





L’imbarcazione, del valore di circa 40 mila euro è risultata essere iscritta in un registro olandese non ufficiale riconducibile ad un’associazione sportiva e pertanto non poteva esporre la bandiera italiana.