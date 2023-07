Domani sera a San Felice nuovo appuntamento con la rassegna “Circe racconta”

Domenica 30 luglio a San Felice Circeo, in Piazza Luigi Lanzuisi, nuovo appuntamento della rassegna “Circe racconta”, con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, Pro Loco di San Felice Circeo e la collaborazione del blog “Diari di Palude”.

In programma domenica c’è la presentazione di “Aenigma S.” il libro edito da “Atlantide Editore” di Dario Petti che porta la firma di due autori, Pierluigi Felli e Giovanni Marzella.





Il fil rouge del mistero attraversa il libro, scandito da importanti momenti storici e anche dalla vicenda personale di un allievo e di un maestro che da Roma a Taranto, da Venezia a Pisa, da Verona a Trento, tra le contraddizioni del tessuto sociale del tempo s’imbatteranno in molte menti che hanno dato lustro alle arti, alla scienza e alla teologia, assaporando le meraviglie della creatività e dell’intelligenza.

Ma nel descrivere gli incontri con Giordano Bruno, Galileo Galilei o, ancora, la Bologna universitaria sul finire del 1500, una Firenze rissaiola in occasione di una partita del famoso calcio in livrea sull’Arno ghiacciato o l’Arcimboldo e la sua Milano, il precettore, cui è affidata la narrazione e che del viaggio fa un resoconto attento, quasi a ingaggiare una sfida nasconde indizi e citazioni. Chi risolverà “Aenigma S.”? Forse proprio il pubblico. L’appuntamento è alle 21 nel cuore del centro storico raggiungibile comodamente anche con bus navetta. I mezzi, disponibili ogni 15 minuti transitano fino a tarda notte. Fermata consigliata quella da via Roma a Piazzale San Francesco. “Diari di Palude” sarà ospitato dalla rassegna “Circe Racconta” anche il prossimo 9 agosto con un’altra serata dedicata al mistero. A partire dalle 20 in Piazza Lanzuisi sarà infatti presentato “Il Cadavere dimenticato” di Luca Albanese.