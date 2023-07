Depilazione laser a Roma: ecco dove andare

La depilazione laser è una pratica sempre più diffusa, per via dei vantaggi che propone, e che approfondiremo anche in questo articolo. Roma, poi, rappresenta una meta eccellente per chi desidera approfittare di questo e di altri servizi di medicina estetica. I centri fra cui scegliere non mancano di certo e, anche in questo caso, scopriremo insieme un’opzione fra le più gettonate presso la Capitale. Non prima, però, di aver fatto un pizzico di chiarezza su cos’è e come funziona questo trattamento.

Cos’è e come funziona la depilazione laser?

La depilazione laser è una tecnica utile per eliminare i peli superflui in maniera definitiva utilizzando, come spiega il suo stesso nome, la luce laser. Questa pratica ha conquistato il settore del beauty grazie alla sua efficacia, in grado di protrarsi nel tempo. Ma come funziona?





La luce del laser viene assorbita dal pigmento scuro del pelo, la melanina, così da produrre calore. Quest’ultimo rende inattivo il bulbo pilifero, responsabile della crescita del pelo, senza danneggiare la pelle circostante. Ogni sessione di depilazione laser dura da pochi minuti a un’ora, a seconda dell’area da trattare. Di solito, sono necessarie diverse sessioni per ottenere risultati ottimali e duraturi, perché il laser funziona meglio sui peli in fase di crescita (anagen).

Depilazione laser a Roma: dove andare?

Nonostante siano presenti migliaia di centri specializzati in medicina e chirurgia estetica, non tutti sono in grado di offrire un servizio di elevata qualità. Per questo motivo, il nostro consiglio è di provare il servizio proposto da Juneco, che adotta il laser Alessandrite a Roma EUR. Si tratta di un particolare cristallo appartenente alla famiglia del crisoberillo, molto rara, e che consente al dispositivo di emettere una lunghezza d’onda pari a 755 nm.

L’effetto sul follicolo pilifero risulta più efficace rispetto ad altre tipologie di epilazione laser, al punto che è in grado di causare la perdita dell’80% dei peli nella zona trattata in un paio di sedute. Infine, è bene specificare che non ci sono effetti collaterali: al massimo, può capitare che la pelle possa arrossarsi un po’.

I vantaggi della depilazione laser

La depilazione laser presenta diversi vantaggi, rispetto ad altri metodi per la rimozione dei peli. Innanzitutto, offre dei risultati molto più durevoli, in alcuni casi definitivi e permanenti, anche se (come detto) possono essere necessarie più sedute. Inoltre, l’azione è molto più uniforme, dato che il laser colpisce una specifica zona della pelle. Va poi aggiunto che non ci sono i classici rischi della depilazione tradizionale, come nel caso dei tagli e delle irritazioni, piuttosto frequenti con la rasatura.

Un altro beneficio della depilazione laser è il seguente: può adattarsi a tutte le aree del corpo, incluso il viso, le ascelle, le gambe, l’inguine e la schiena. Inoltre, è adatta sia per gli uomini che per le donne. Infine, grazie all’epilazione laser è possibile migliorare anche l’aspetto della cute, che risulterà più liscia e uniforme. Per quel che riguarda il numero di sedute, questo può dipendere da fattori come il tipo di pelle e l’area trattata.

Foto di summerstock da Pixabay