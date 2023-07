Traffico di droga a Mondragone, nei guai anche una pontina

Carabinieri di Mondragone in azione per sgominare una banda dedita al traffico di sostanza stupefacenti. I militari hanno arrestato cinque persone, ed è scattato l’obbligo di firma anche per altri due indagati.

Per tutti l’accusa è di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. A quanto pare, dalle ricostruzioni dei militari, anche dal basso Lazio andavano nel casertano per acquistare droga e rivenderla.





Nei guai anche una donna di 29 anni di Santi Cosma e Damiano, accusata di aver spacciato eroina, crack e cocaina tra il maggio e il dicembre del 2020.