Il camper azzurro della Polizia per educare grandi e piccini

Lo scorso fine settimana a Borgo Montenero nel Comune di San Felice Circeo si è svolto l’evento “Vini e Sapori al Circeo”.

Alla manifestazione era presente anche la Polizia Stradale di Latina con il “Camper Azzurro”.





I passanti sono stati coinvolti dagli agenti della Polstrada in momenti formativi ove, oltre ai consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada, è stato inoltre possibile fare l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simulava un percorso stradale.

Ai più piccoli invece i poliziotti hanno illustrato le norme di comportamento su come muoversi in bicicletta, sulle strisce pedonali o viaggiare in auto con i propri genitori.

Non sono mancate poi le domande al codice della strada a cui i Centauri della Stradale di Latina hanno risposto con professionalità e cortesia.

La Polizia Stradale di Latina, oltre a vigilare le strade della provincia è da sempre impegnata sul territorio, in campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolte in particolar modo ai giovani.