I fatti di cronaca recenti, relativi all’incendio che ha coinvolto la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, posizionata a Piazza Municipio di Napoli, sono stati sicuramente sconvolgenti per l’Italia, con un evidente rimbalzo anche internazionale; l’opera in questione, esposta non soltanto nei musei italiani ma conosciuta in tutto il mondo, ed essendo presente anche nella collezione di Liverpool, è da sempre oggetto di costanti polemiche, relative soprattutto al valore estetico e al significato di un operato che coniuga, pur con grande provocazione, i principi dell’arte neoclassica con la destrutturazione tipica dell’arte povera.

Ma che cos’è la Venere degli Stracci e perché ha preso fuoco a Napoli? È importante cercare di considerare quale sia stata la reazione del popolo napoletano (e non solo) rispetto ad un atto che c’è chi considera come allo stesso modo artistico, con possibili ipotesi che sono state avanzate in merito, relativamente anche al significato di un’opera che era stata esposta in pubblico, con poche o nulle protezioni, e che purtroppo è andata perduta, pur trattandosi soltanto di una riproduzione dell’originale.





Il significato della Venere degli stracci

Prima di procedere con l’analisi di quello che può esser successo alla Venere degli stracci, purtroppo distrutta da un incendio a Napoli che ha sciolto la statua della Venere e consumato la maggior parte degli stracci, è importante considerare innanzitutto quale sia il significato dell’opera di Michelangelo Pistoletto, creata nel 1967. Da sempre artista molto valente e conosciuto in Italia e all’estero per i suoi lavori e il suo senso artistico, il Pistoletto è stato sempre accomunato a grandi artisti, tra cui anche quelli di avanguardia, avendo concepito un’arte che si avvicina al senso della provocazione e della destrutturazione, così come di recente si osservava anche per la banana di Cattelan o per il dipinto distrutto di Banksy.

La Venere degli Stracci è stata creata alla fine degli anni ‘60 e vede una replica della Venere con mela dello scultore neoclassico danese Bertel Thorvaldsen, accompagnata a stracci il cui valore (associato alla povertà, all’atteggiamento popolano delle figure che li vestono) dovrebbe essere elevato dalla bellezza e dall’eternità dell’arte. L’opera in questione ha sempre generato numerose polemiche, soprattutto dato l’accostamento tra due profili artistici che sono completamente differenti e tra due significazioni dell’arte molto lontane, ma che Michelangelo Pistoletto ha voluto unire in una sola opera risultante.

Perchè la Venere degli Stracci è stata incendiata?

Non essendo dotata di un sistema elettrico interno, come si spiega anche su https://chronist.it, è evidente che l’incendio che ha riguardato la Venere degli Stracci sia di natura dolosa. Lo stesso Michelangelo Pistoletto ha commentato il gesto, spiegando di essere di fronte ad una reazione che il popolo muove nei confronti dell’opera d’arte, seppur distruttiva. Da un lato la considerazione alta secondo cui bruciare un’opera d’arte sia, di per sé, un contributo artistico all’opera stessa, dall’altro la condanna a modi di fare che sono completamente sbagliati e che si è soliti far appartenere ad un popolo che non sa recepire l’arte.

Il colpevole dell’incendio della Venere degli Stracci è stato trovato dopo una ricerca da parte delle forze dell’ordine, ma, indipendentemente dall’identità del clochard che ha appiccato l’incendio, secondo molto critici il senso dell’opera d’arte del Pistoletto ha così trovato compimento: in questo caso, la stessa si è risolta nel più brutale dei modi, oltre che nel più distruttivo degli approcci, ma l’arte trova così il suo scopo in un completamento morale di ciò che l’opera vuole essere. La sconfitta, in questo caso, del bello e del significato che voleva assumere in una città come Napoli.