Auto in fiamme in pieno giorno a Fondi, da capire le cause che hanno fatto propagare l’incendio, se siamo accidentali o dolose. Su quanto accaduto, indaga la Polizia.

I fatti ieri mattina a due passi dal Mof, nei pressi dell’ufficio postale.





A spegnere l’incendio i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile dei Falchi che con il tempestivo intervento hanno evitato che le fiamme, che hanno avvolto la Ford Kuga potessero attecchire anche allo stand dell’ortofrutta lì accanto.