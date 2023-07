Sequestro in spiaggia di vongole e telline

Sequestrati sulla spiaggia di Fondi nella giornata di domenica scorsa, da parte degli agenti della Polizia Locale al servizio del comandante Giuseppe Acquaro diversi chilogrammi di prodotti ittici.

Parliamo di ben 10 chilogrammi di telline e 8 di vongole. I prodotti di mare, che non erano conservati adeguatamente vista la vendita non in regola in spiaggia, e per di più viste le temperature roventi di questi giorni, sono stati distrutti dalla De Vizia che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città.





Per i giovani venditori sono scattate delle multe per vendita senza licenza e senza tracciabilità.