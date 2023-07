Ancora in prognosi riservata, l’operaio schiacciato a Sperlonga

Ancora in prognosi riservata l’operaio di 47 anni di Minturno che l’altro ieri è rimasto schiacciato a Sperlonga presso un centro in cui vengono parcheggiati i mezzi per la raccolta di rifiuti e che nonostante non sia in pericolo di vita vede il suo stato di salute al momento compromesso da diverse fratture.

L’uomo, attualmente ricoverato presso il San Camillo di Roma dove è stato trasportato in eliambulanza, pare rispondere abbastanza bene alle cure, e vista la dinamica che ha portato a far scattare l’allarme, deve anche ringraziare perché le cose potevano andare molto peggio. Probabilmente la degenza sarà abbastanza lunga, ma l’uomo che lavora per una ditta che fa manutenzione a quei mezzi, dovrebbe riuscire a riprendere tutte le sue funzioni.