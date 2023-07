Incidente sul lavoro, meccanico schiacciato da camion dei rifiuti: è grave al San Camillo

Grave incidente sul lavoro, a Sperlonga. Si è verificato intorno alle 13.30 di martedì all’interno di una piattaforma ecologica sulla provinciale per Itri, un’area comunale in uso alla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Perla del Tirreno. Un meccanico di una ditta di Fondi stava lavorando sotto un autocompattatore con problemi all’aria compressa, quando il mezzo pesante lo ha schiacciato, piombandogli sul petto.

L’uomo, di circa 50 anni, nonostante la rottura di alcune costole e la frattura del bacino ha avuto la forza e il sangue freddo di guidare uno dei presenti, facendogli riaccendere il camion dei rifiuti, che guadagnando pressione si è risollevato. Una volta liberato, il ferito è stato dunque soccorso e per quanto possibile stabilizzato dai sanitari del 118, per poi essere trasferito tramite eliambulanza alla volta dell’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.





Sul luogo teatro dell’incidente hanno operato i carabinieri della Stazione di Sperlonga, i carabinieri forestali di Cisterna e Spigno Saturnia e gli agenti della polizia locale.