VIDEO – Incendio serale a Fondi, baracca a fuoco in centro

Lunghi minuti di paura, lunedì sera a Fondi. Si è sviluppato un incendio in pieno centro urbano, all’interno di una baracca in lamiera affacciata su via Aldo Moro.

Inizialmente si temeva il peggio, perché si sospettava potesse essere utilizzata come alloggio di fortuna da stranieri, eventualità messa da parte al momento dell’intervento di due squadre di Falchi e di una dei vigili del fuoco, seguite dai carabinieri e un’ambulanza. L’immobile era vuoto. Sarebbe bruciato per un cortocircuito, dicono gli accertamenti effettuati a margine dell’operazioni di spegnimento, protrattesi dalle 22.30 a dopo la mezzanotte.