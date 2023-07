Gaeta e Ponza nella prima puntata del programma Rai “Azzurro – Storie di mare”

“Gaeta sarà la protagonista della prima puntata di Azzurro – Storie di mare, il programma di Rai1, condotto da Beppe Convertini, che va alla scoperta del mare come contenitore di vita, per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta!”, annuncia il sindaco Cristian Leccese via social.

“L’appuntamento è per domenica 30 luglio, alle 9.40 la stagione si aprirà con un focus sulla Riviera di Ulisse e le Isole Pontine, un viaggio da Ponza a Gaeta, alla scoperta delle tradizioni millenarie legate al mondo del mare”.





