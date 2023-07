Fucili rubati, una pistola e centinaia di cartucce: 41enne arrestato dai carabinieri

Il 21 luglio i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Terracina e della Stazione di Sonnino, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare emesso nella stessa giornata dal giudice per le indagini preliminari di Latina, che ha concordato con le indagini effettuate dal personale dell’Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica dello stesso capoluogo, hanno tratto in arresto un 41enne di Sonnino, già conosciuto alle forze dell’ordine, e lo hanno sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’esito di una perquisizione presso un casolare ubicato nella periferia di Sonnino, risultato nella disponibilità dell’uomo, in cui, lo scorso 28 giugno, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato, tra l’altro, tre fucili calibro 12, trafugati anni fa a Latina, una pistola priva di matricola, con canna alterata, e circa 500 cartucce di vario calibro.





Per ora l’indagato è chiamato a rispondere delle ipotesi di reato di ricettazione e detenzione illegale di armi, nonché detenzione di arma clandestina e di munizionamento.